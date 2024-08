Bolsonaro é atacado por abelhas e encerra discurso em comício; vídeo

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) interrompeu um discurso durante um comício em Macaíba, na região metropolitana de Natal, nesta sexta-feira (16/08), após ser atacado por abelhas. Bolsonaro estava em cima de um trio elétrico, participando de uma série de compromissos políticos no Rio Grande do Norte, quando foi surpreendido pelos insetos.

O ataque das abelhas foi registrado por apoiadores presentes no evento. Nas imagens, é possível ver o momento em que Bolsonaro começa a falar ao microfone, logo antes de ser cercado pelas abelhas. Visivelmente incomodado, o ex-presidente tenta continuar o discurso, mas logo informa aos presentes sobre a situação. "Tem abelha aqui, pessoal! Muito obrigado a todos vocês", disse, antes de descer do trio elétrico às pressas.

O locutor do evento tentou amenizar o incidente com bom humor, comentando: "O homem é tão doce que até abelha apareceu por aqui. Vamos dar um tchauzinho ao Bolsonaro?"

Não houve informações de representantes do ex-presidente sobre possíveis ferimentos causados pelo ataque, tanto em Bolsonaro quanto nos membros de sua comitiva.

Bolsonaro está em uma agenda de apoio a candidatos do PL no Rio Grande do Norte e já visitou outras cidades, como Natal, Lajes e Parnamirim. Neste sábado (17), ele deve seguir para Fortaleza, onde tem compromissos confirmados.