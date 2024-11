Bolsonaro diz que vai pedir ao STF para comparecer a posse de Donald Trump

Em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) disse que pretende realizar um pedido ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Morais para poder ir à posse de Donald Trump (Partido Republicano), no dia 20 janeiro de 2025. Bolsonaro teve o passaporte retido em processo que investiga uma suposta tentativa de golpe de Estado para mantê-lo na Presidência.

“Se o Trump me convidar, eu vou peticionar ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral), ao STF. Agora, com todo o respeito, o homem mais forte do mundo... Você acha que ele vai convidar o Lula? Talvez protocolarmente", disse o ex-presidente durante a entrevista. Trump venceu a eleição presidencial americana contra a atual vice-presidente, Kamala Harris (Partido Democrata).

Passaporte retido

Bolsonaro está com o documento retido desde fevereiro deste ano por determinação do ministro Alexandre de Moraes, no contexto da investigação da Polícia Federal sobre suposta tentativa de golpe de Estado, a Operação Tempus Veritatis.

O ex-presidente já teve seu pedido de viagem internacional negado três vezes por Moraes. O último teria sido para ir à casa de Trump em Mar-a-Lago, na Flórida, local em que o republicano acompanhou a apuração eleitoral com convidados.