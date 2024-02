Bolsonaro diz que envio de dinheiro aos EUA foi legal; ex-presidente transferiu R$ 800 mil

Após investigação da Polícia Federal (PF) sobre uma transferência de R$ 800 mil para os Estados Unidos, feita pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), ele afirmou nesta quinta-feira (15) que o envio foi feito de forma legal. A corporação apura se Bolsonaro enviou o dinheiro para se prevenir de uma eventual persecução penal. As informações são da revista Veja.

O valor foi transferido em dezembro de 2022, antes do fim do mandato do ex-presidente. Segundo ele, a quantia foi enviada de sua poupança do Banco do Brasil para o BB Americas. "Ou seja, o dinheiro continuou em um banco brasileiro", declarou em um vídeo enviado a canais de apoiadores.

A Polícia Federal aponta que Bolsonaro teria enviado a quantia para os Estados Unidos para se manter por lá enquanto aguardava um golpe de Estado no Brasil. Foi nessa época que apoiadores fizeram manifestações contra o resultado das urnas, após a eleição do atual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Logo em seguida, no início de janeiro, houve um atentado às sedes dos três Poderes, em Brasília.

No vídeo, Bolsonaro diz que a medida foi uma forma de se precaver da incerteza econômica do governo Lula. "Diz a nossa querida Polícia Federal que o último país do mundo onde um golpista, ditador, enviaria recursos seria os Estados Unidos, porque é um país democrata que respeita tratados, e esses recursos seriam imediatamente bloqueados", declarou Bolsonaro.