PF diz que Bolsonaro transferiu R$ 800 mil para os EUA e aguardava tentativa de golpe

A quebra de sigilo bancário do ex-presidente Jair Bolsonaro mostra que, antes de terminar o mandato, ele transferiu R$ 800 mil para um banco dos Estados Unidos (EUA) para aguardar uma tentativa de golpe que se desenrolava no Brasil. Os recursos seriam usados para arcar com os custos da estadia de Bolsonaro em solo americano.

As informações são de um documento da Polícia Federal, obtido pela jornalista Andreia Sadi, e apontam que a operação de câmbio foi realizada em 27 de dezembro de 2022. “Evidencia-se que o então presidente Jair Bolsonaro, ao final do mandato, transferiu para os Estados Unidos todos os seus bens e recursos financeiros, ilícitos e lícitos, com a finalidade de assegurar sua permanência do exterior, possivelmente, aguardando o desfecho da tentativa de Golpe de Estado que estava em andamento”, afirma o documento da PF.

A PF aponta que os investigados “tinham a expectativa de que ainda havia possibilidade de consumação do golpe de Estado” e estavam cientes dos atos ilícitos cometidos.

O passaporte do ex-presidente foi apreendido na Operação Tempus Veritatis, realizada no dia 8 de fevereiro.