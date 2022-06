Bolsonaro critica aborto em menina de 11 anos e aciona ministérios da Justiça e Direitos Humanos

O presidente da República Jair Bolsonaro usou as redes sociais, na manhã desta sexta-feira (24), para criticar o aborto na menina de 11 anos que engravidou após ser estuprada em Santa Catarina.

“Se existe a chance de preservar duas vidas INOCENTES, por que não defendê-las? A felicidade de uma depende da morte da outra. Por que quem defende as duas vidas é pior do que quem defende apenas uma? Estranha essa dificuldade para quem defende facilmente a vida de bandidos”, escreveu.

Ele informou ainda que solicitou ao Ministério da Justiça e ao Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos que apurem “os abusos cometidos pelos envolvidos nesse processo que causou a morte de um bebê saudável com 7 meses de gestação, da violação do sigilo de justiça e do total desprezo pelas leis e princípios éticos, à exposição de uma menina de 11 anos”.

O presidente declarou também que tanto a menina de 11 anos quanto o bebê “foram vítimas, almas inocentes, vidas que não deveriam pagar pelo que não são culpadas, mas ser protegidas do meio que vivem, da dor do trauma e do assédio maligno de grupos pró-aborto”.

“Sabemos tratar-se de um caso sensível, mas tirar uma vida inocente, além de atentar contra o direito fundamental de todo ser humano, não cura feridas nem faz justiça contra ninguém, pelo contrário, o aborto só agrava ainda mais esta tragédia! Sempre existirão outros caminhos!”, completou.

O presidente ainda publicou a foto de um bebê, que segundo ele teria 25 semanas. “O bebê, que é mais vítima dessa tragédia, tinha 29”, afirma.

O caso

Uma menina de 11 anos engravidou após ser estuprada em Santa Catarina. Ela chegou a ser mantida em um abrigo pela Justiça, para que não conseguisse fazer o aborto. Após a repercussão do caso, ela foi liberada e conseguiu realizar o procedimento.

A legislação brasileira que autoriza o aborto não estabelece limite máximo de idade gestacional para interrupção da gravidez.