Bolsonaro apresenta piora clínica e será submetido a novos exames, diz boletim

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) apresentou piora clínica e será submetido a novos exames de imagens, segundo boletim médico divulgado pelo Hospital DF Star nesta quinta-feira, 24. Conforme a equipe médica, Bolsonaro teve elevação na pressão arterial e piora nos exames hepáticos.

O ex-presidente continua sem poder se alimentar normalmente, e visitas não são recomendadas. Entretanto, nos últimos dias e em ocasiões diferentes, ele recebeu a visita do pastor evangélico Silas Malafaia, do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, deu entrevista à televisão e até participou de uma live direto da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital, onde segue internado desde o dia 13 e sem previsão de alta.

A transmissão ao vivo, promovida pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) para fazer propaganda de uma linha de capacetes assinada pelo pai, motivou o ex-presidente ser intimado por uma oficial de Justiça nesta quarta-feira, 23. O Supremo Tribunal Federal (STF) informou ter orientado o oficial de Justiça a aguardar uma "data adequada" para notificar o ex-presidente sobre a abertura da ação penal do plano de golpe, em virtude de sua internação. Como Bolsonaro fez uma transmissão ao vivo no dia anterior, o tribunal considerou que ele "demonstrou a possibilidade de ser citado e intimado hoje (quarta-feira)".

VEJA MAIS

Réu por tentativa de golpe de Estado, ele reagiu reclamando com a oficial encarregada da tarefa, pressionando para ler o nome de quem determinou a intimação no hospital e questionando sobre o processo no qual ele é acusado. A profissional, contudo, não tendo nenhum papel no trâmite da ação. As imagens foram divulgadas nas redes sociais.