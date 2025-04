Em Brasília, parlamentares do PL e Padre Kelmon oram por Bolsonaro

Parlamentares se reuniram na manhã da quarta-feira (23/04) para uma oração coletiva em prol da melhora de saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), internado há 10 dias em um hospital de Brasília. A ação ocorreu logo após a convocação do líder do Partido Liberal na Câmara dos Deputados, Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), na noite da terça-feira (22/04).

Legenda (Divulgação)

VEJA MAIS



Padre Kelmon, que disputou a presidência da república nas eleições de 2022, também esteve presente em frente ao Hospital DF Star, na Asa Sul, junto aos apoiadores do ex-presidente que oram pela saúde do político desde o primeiro dia de internação.

Veja o vídeo

Estado de saúde de Bolsonaro

O ex-presidente Jair Bolsonaro segue internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital DF Star, em Brasília, após ter sido submetido a mais uma cirurgia no domingo (13/04) para tratar uma obstrução intestinal.

De acordo com o último boletim divulgado terça-feira (22/04), o ex-presidente apresentou “sinais efetivos de movimentação intestinal”.

A ex-primeira dama e esposa de Bolsonaro, Michelle Bolsonaro, chegou a pedir aos apoiadores de Jair Bolsonaro a fazerem 7 dias de jejum e orações para melhoria de saúde do ex-deputado.

Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de OLiberal.com