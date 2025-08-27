Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Belém aprova projeto que permite autistas entrarem em qualquer lugar com alimentos e objetos

Proposta segue para sanção do prefeito municipal

O Liberal
fonte

Vereadores de Belém aprovaram o ingresso de pessoa autista em cinemas, restaurantes e outros com seus alimentos específicos e brinquedos, por exemplo (Reprodução / Câmara de Belém)

A Câmara Municipal de Belém aprovou, por unanimidade, nesta quarta-feira (27), o projeto de lei de autoria da vereadora Nay Barbalho. A proposição assegura às pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) o direito de ingresso e permanência em qualquer local público ou privado de Belém portando alimentos de consumo próprio, utensílios pessoais e objetos terapêuticos ou de autorregulação sensorial. A matéria segue para sanção do prefeito Igor Normando. 

"Hoje é um dia histórico, como vereadora e mãe atípica, nós aprovamos o projeto. Isso significa uma vitória da inclusão e da acessibilidade. Eu, como mãe atípica, já fui vítima do preconceito e de descriminação por não deixarem o meu filho entrar em um local portando um desses objetos. Só quem vive a causa, sabe a importância de garantir a participação social e efetiva em todos os âmbitos do nosso município. Eu estou feliz”, disse Nay Barbalho.

De acordo com a proposta, a pessoa autista vai poder ingressar em cinemas, escolas, restaurantes, estádios e repartições públicas com seus alimentos específicos, marmitas, talheres, brinquedos de autorregulação. Na lista, constam ainda fones de ouvido, mantas ou qualquer item que atenda às necessidades sensoriais e alimentares do autista.

Pela proposição legislativa, o direito fica garantido mediante apresentação de laudo médico ou da Carteira de Identificação da Pessoa com Autismo (Ciptea). O projeto aprovado se alinha à Lei Federal nº 12.764/2012, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com TEA, e à Lei Brasileira de Inclusão (LBI), também conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015), reforçando a eliminação de barreiras e a promoção da autonomia.

Com a aprovação, Belém se torna referência na criação de instrumentos legais que asseguram o respeito às necessidades específicas das pessoas com TEA, fortalecendo o compromisso com a inclusão social.

“Um marco histórico para Belém e para todas as famílias que vivem a realidade do autismo. Como mãe atípica, sei como pequenas barreiras podem gerar grandes frustrações. Com a aprovação unânime do projeto de lei, agora aguardando sanção do prefeito, pessoas com autismo passam a ter garantido o ingresso e a permanência em qualquer local público ou privado, portando seus alimentos e objetos de uso pessoal. Mais do que um documento, é inclusão real, respeito e dignidade”, destacou a vereadora Nay Barbalho.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

panorama

política

Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

Mudanças em viagens

'Está mais difícil obter visto para estudos nos EUA', diz paraense, especialista em imigração

Newton Netto observa que agora é obrigatório deixar as redes sociais em modo ‘público’ 

27.08.25 22h59

Eduardo Bolsonaro participa de ato de Comissão da Câmara por videoconferência

27.08.25 22h08

recurso

Nikolas contesta no TCU contratação de escritório americano que negociaria sanções

Os profissionais deveriam defender os interesses nacionais em tribunais dos EUA

27.08.25 22h08

Presidente do União responde a Lula e menciona 'força política que não se submete ao governo'

27.08.25 21h53

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

Polêmica

Pode virar 'favelão', diz vereador de Santa Catarina sobre migrantes do Norte e Nordeste; assista!

O vereador diz que a solução passa pelo controle da entrada de pessoas no estado

19.08.25 10h35

ato

Apoiadores de Bolsonaro fazem manifestação em Belém e pedem o impeachment de Moraes

Ato ocorreu na manhã desta sexta-feira (22/08), em São Brás

22.08.25 10h05

MUDANÇA

Éder Mauro anuncia que deixará a presidência estadual do PL; saiba quem vai assumir a liderança

Deputado afirma que decisão estratégica tem com foco nas eleições de 2026

19.08.25 8h00

LEGADO

Morre Diogo Seixas Condurú, advogado e ex-magistrado do TRE/PA

Diogo tratava um câncer no instestino

25.08.25 12h09

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda