Barroso é hostilizado em aeroporto por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro; vídeo

O ministro Luís Roberto Barroso foi hostilizado por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro no aeroporto de Miami na última segunda-feira (02). Barroso passou o ano novo com a filha nos Estados Unidos e retornava para o Brasil. As informações são da CNN Brasil.

O ministro da Justiça, Flávio Dino, disse nesta terça-feira (03) que a Polícia Federal está à disposição para investigar episódios de ameaças aos ministros do Supremo Tribunal Federal. Dino chamou os manifestantes de “extremistas”.

Vídeos que circulam na internet, gravados por pessoas que estavam no aeroporto, mostram Barroso no salão de embarque, passando pelo guichê, enquanto manifestantes batem palmas e gritam “sai do vôo”, “pede para sair”. O ministro é ainda vaiado e xingado de “ladrão” e “lixo”. Barroso, como mostram as imagens, não reage.

Em novembro, o ministro também foi cercado por um grupo de manifestantes em viagem aos Estados Unidos. Na ocasião, ele rebateu dizendo “perdeu, mané”.

“É uma mistura de ódio, ignorância, espírito antidemocrático e falta de educação. O Brasil adoeceu. Espero que consigamos curá-lo e que uma luz espiritual ilumine essas pessoas”, disse Barroso sobre o episódio.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).