Troca de experiências

Alunos do Instituto de Ensino de Segurança Pública do Pará participam de intercâmbio na Academia de Polícia Militar, em São Paulo.

Melhoria de serviços

A concessão de benefícios previdenciários aumentou mais de 80% em quatro anos no Estado, informa o Igeprev.

Luís Roberto Barroso (J.Bosco)

“Perdeu, mané, não amola”

LUÍS ROBERTO BARROSO, ao responder a um manifestante em Nova York. O homem abordou o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) na rua e o questionou sobre a segurança do código-fonte das urnas eletrônicas no Brasil. Ministros da corte, que participam do Lide Brazil Conference, têm sofrido hostilidades nos EUA.

COMÉRCIO

MOVIMENTO



O fim de semana e a segunda-feira que antecedeu o feriado da Proclamação da República foram de movimento intenso no comércio de Belém. Houve filas especialmente nas lojas que vendem enfeites natalinos. Bom sinal para o varejo, que, por causa da pandemia, vinha amargando queda nas vendas e, neste ano, deve se recuperar. A Copa do Mundo em novembro também tem contribuído para a movimentação deste período. Produtos verde e amarelo disputam espaço com a decoração de Natal.



COPA



Aliás, um estudo da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) aponta que a realização da Copa do Mundo de Futebol, que começa no próximo dia 20, vai injetar R$ 864,49 milhões no faturamento de bares e restaurantes do País. Esse valor equivale a um aumento de 8,3%, já descontada a inflação, em relação ao Mundial da Rússia, em 2018, porém 2,6% a menos que na Copa realizada no Brasil, em 2014.

TURISMO

CARTA



Em parceria com o Sebrae Nacional, as entidades representativas e empresas do “trade” turístico brasileiro, entre as quais as 11 entidades ligadas ao Grupo de Trabalho Turismo de Fronteira, enviaram carta ao presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, e ao seu vice, Geraldo Alckmin, apresentando o projeto “Vai Turismo – Rumo ao Futuro”, que tem objetivo de formular propostas de políticas públicas de forma participativa, e que nas discussões prévias já produziu o documento “Propostas e Recomendações de Políticas Públicas de Turismo”.



FRONTEIRAS



O Pará está representado no projeto pela Federação Arco Norte, que inclui ainda os estados do Acre, Amazonas, Amapá e Roraima, que, junto com as federações Arco Central e Arco Sul, compõem fronteiras turísticas do Brasil com dez países.

PIB

O documento lembra aos futuros mandatários da força do turismo no Brasil que, hoje, o trade participa com mais de R$ 670 bilhões no Produto Interno Bruto (PIB), ou 7,7% do PIB brasileiro, e dá sustentação a 7,5 milhões de empregos diretos e indiretos. A carta foi assinada pelas entidades por ocasião do encontro Rio Innovation Week, encerrado na última sexta-feira, 11. Os documentos e detalhes do “Vai Turismo” podem ser acessados pelo público no site com o mesmo nome do projeto.

JORNALISTAS

REPÚDIO



O Grupo Liberal repudia veementemente as agressões praticadas por algumas pessoas que estavam em uma manifestação na avenida Almirante Barroso, uma das principais vias de Belém, na manhã desta terça-feira (15), contra a equipe de reportagem composta pelos jornalistas Fabrício Queiroz e Thiago Gomes. O Jornal O Liberal seguirá com a cobertura jornalística dos fatos. O Grupo Liberal se solidariza com os jornalistas e tomará todas as providências cabíveis contra a agressão.



DEFESA



O Sindicato dos Jornalistas no Estado do Pará e a Comissão em Defesa da Liberdade de Imprensa da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Pará, divulgaram nota em solidariedade aos jornalistas Fabrício Queiroz e Thiago Gomes. Eles foram agredidos por manifestantes que estão acampados em frente ao 2° Batalhão de Infantaria de Selva (2°BIS), em Belém. Os jornalistas faziam a cobertura jornalística do dia de protesto quando começaram a ser xingados pelos manifestantes. O repórter fotográfico Thiago Gomes chegou a ter o celular tomado, levou um soco nas costas e um chute. O caso foi registrado na Seccional da Polícia Civil na Marambaia, para elaboração de Boletim de Ocorrência, e está sendo acompanhado pelo Sinjor e pela OAB.

JUSTIÇA

DIGITAL



O Tribunal de Justiça do Pará implantou, no município de Abel Figueiredo, o primeiro Ponto de Inclusão Digital (PID), criado para facilitar o acesso aos serviços do Judiciário paraense às comunidades que ficam distantes dos fóruns. Nesses pontos, será possível participar de atos processuais, como audiências. Também é possível consultar o andamento processual, tirar dúvidas e buscar informações sobre ações em andamento. O TJE anunciou que vai instalar estruturas semelhantes nas 33 Comarcas que atendem a mais de um município, e também naquelas que atendem a comunidades distantes da sede.

EM POUCAS LINHAS

► Se vencer essa versão enxuta da Copa Verde, o Paysandu receberá somente R$ 150 mil em premiação direta. O vencedor também se garante na terceira fase da Copa do Brasil 2023, com cota de R$ 2 milhões. É a consolação.



► A Copa Verde já teve mais prestígio e garantia de vaga na Copa Sul-Americana. O Papão, inclusive, passou perto do torneio internacional, mas foi garfado pela Conmebol e pela CBF, que vetaram o direito à equipe, que havia vencido a Copa Verde 2016.



► A estudante paraense Zamália Freitas, de 23 anos, deu nesta semana um exemplo de perseverança. Internada há 45 dias no Hospital Regional Abelardo Santos (HRAS), no distrito de Icoaraci, em Belém, a aluna do curso de Saúde Coletiva, da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, apresentou o seu Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) em uma sessão online.



► Zamália está em tratamento contra uma síndrome que afeta a veia renal, chamada de ‘Síndrome de Quebra-Nozes’, e deve passar por duas cirurgias nos próximos dias.



► A Universidade Federal do Pará realizará hoje, às 20h, no Theatro da Paz, um concerto para celebrar o centenário do escritor português, ganhador do Nobel de Literatura, José Saramago.

A apresentação será da Orquestra Sinfônica Altino Pimenta, da Escola de Música da UFPA (EMUFPA).



► Começou ontem em Belém o II Workshop “Caminhos para Efetividade do Maretório do Litoral do Pará”. O evento reúne as Associações de Usuários das Reservas Extrativistas do Pará, com articulação da ONG Rare.



► Estima-se que, na costa da Amazônia Legal, o manguezal ocupe uma extensão de 7.500 km², abrigando 80% do mangue no Brasil. Esse território está ameaçado, sobretudo, pela pesca predatória, derrubada ilegal de madeira e poluição com plástico e esgoto.