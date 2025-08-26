Capa Jornal Amazônia
Barroso diz que julgamento de Bolsonaro 'traz algum grau de tensão' para o País

Estadão Conteúdo

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, afirmou nesta segunda-feira, 25, que o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e dos outros acusados de envolvimento na tentativa de golpe de Estado traz "algum grau de tensão para o País".

"Nós vivemos este momento tenso, inevitável, do julgamento do 8 de Janeiro e dos julgamentos do que, segundo a denúncia da Procuradoria-Geral da República, teria sido uma tentativa de golpe de Estado. É evidente que esses episódios trazem algum grau de tensão para o País", disse.

Durante cerimônia em que recebeu a medalha Raymundo Faoro, concedida pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), o ministro afirmou que é preciso "encerrar o ciclo em que se considerava legítimo e aceitável a quebra de legalidade constitucional por não gostar do resultado eleitoral". O magistrado se referia à tentativa de golpe de Estado e ao ataque à sede dos Três Poderes em janeiro de 2023.

Barroso lembrou que Bolsonaro teve votação expressiva nas eleições presidenciais de 2022, o que torna o processo mais sensível. "Há uma quantidade de pessoas que têm simpatia", afirmou, ao classificar o julgamento como um momento "delicado", mas necessário.

O presidente do STF destacou que o desfecho do julgamento, com sessões marcadas para ocorrer entre os dias 2 e 12 de setembro, dependerá das provas apresentadas. "Se tiver prova, o resultado é um; se não tiver prova, o resultado é outro", disse.

Os réus respondem pelos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça e deterioração de patrimônio tombado. Em caso de condenação, as penas podem passar de 30 anos de prisão.

