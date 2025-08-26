Ministro Lewandowski tem visto cancelado por governo americano e Lula reage: 'Vergonhoso'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva manifestou nesta terça-feira (26) solidariedade ao ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, cujo visto americano, segundo o presidente, foi revogado pelos Estados Unidos.

“Essas atitudes são inaceitáveis, não só contra Lewandowski, mas contra ministros da Suprema Corte e qualquer personalidade brasileira”, disse Lula na abertura da reunião ministerial.

O presidente afirmou ainda: “Minha solidariedade a você pelo gesto irresponsável dos EUA de cassar teu visto. Eles estão deixando de receber uma personalidade da tua competência. Isso é vergonhoso para eles, não para você”.

Em referência ao deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), Lula afirmou não conhecer “um cidadão que negue a sua pátria e insufle ódio de governantes americanos contra o próprio país”. Segundo o presidente, o parlamentar já deveria ter sido expulso da Câmara por incitar os EUA contra o Brasil com base em mentiras.

“Não existe nada mais grave do que um cidadão insuflar outro Estado contra o nacional. Vamos transformar isso em frente de batalha no campo da política, para que o País seja respeitado”, acrescentou. Lula também classificou como “uma das maiores traições à pátria” a atuação da família do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Durante a reunião, o governo distribuiu bonés azuis com a frase “O Brasil é dos brasileiros”, inspirados no movimento americano MAGA (“Make America Great Again”). Lula e os ministros usaram os bonés no início da reunião, mas já não os utilizavam ao fim do trecho televisionado.