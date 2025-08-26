Lula: governo dos EUA tem agido como imperador, Trump continua fazendo ameaças ao mundo inteiro

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta terça-feira (26) que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, “continua agindo como um imperador e fazendo ameaças ao mundo inteiro”. “É uma coisa descabida”, disse Lula no início da reunião ministerial aberta à imprensa.

O presidente comentou que, na segunda (25), Trump ameaçou impor consequências a quem “mexer” com as big techs. Lula destacou que essas empresas são patrimônio dos EUA, mas não do Brasil.

“Para nós é patrimônio americano, mas não é nosso patrimônio. Temos um país soberano, com Constituição e legislação próprias. Quem quiser entrar nos nossos 8,5 milhões de km², no espaço aéreo, marítimo ou na nossa floresta, deve prestar contas à nossa lei”, afirmou.

VEJA MAIS

Lula reforçou que o governo brasileiro está disponível 24 horas para negociações, especialmente em pautas comerciais, mas ressaltou que o Brasil não aceitará ser tratado como subalterno. “Nosso compromisso é com o povo brasileiro”, acrescentou.

Sobre o cenário internacional, o presidente disse que a guerra entre Rússia e Ucrânia estaria próxima do fim, com os líderes reconhecendo os limites do conflito. Ele alertou, no entanto, para a necessidade de ajuda internacional na reconstrução da Ucrânia e criticou a continuidade do genocídio na faixa de Gaza, onde, segundo ele, “mais gente morre todo dia”.

Na abertura da reunião, Lula e ministros usaram bonés azuis com a frase “O Brasil é dos brasileiros”. O presidente afirmou que o encontro seria especial e mais curto, com poucos integrantes se pronunciando, incluindo o vice-presidente Geraldo Alckmin e os ministros Rui Costa (Casa Civil), Fernando Haddad (Fazenda), Gleisi Hoffmann (PT), Mauro Vieira (Relações Exteriores) e Sidônio Palmeira (Secom).