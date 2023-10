Bancos não terão expediente nesta quinta-feira (2), feriado de Finados

As agências bancárias de todo Brasil não vão funcionar durante o feriado de Dia dos Finados, nesta quinta-feira (2). De acordo com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), os atendimentos presenciais ao público serão retomados normalmente na sexta-feira (3).

VEJA MAIS

No sábado (4) e no domingo (5), as áreas de autoatendimento dos bancos estarão disponíveis aos clientes somente para transferências e pagamento de contas.

Pagamentos

Em nota, a Febraban informou que os tributos já vêm com datas ajustadas ao calendário de feriados nacionais, estaduais e municipais.

“Mas, caso isso não ocorra, contas de consumo (água, energia, telefone, etc.) e carnês com vencimento em 2/11 poderão ser pagas, sem acréscimo, no dia útil seguinte ao feriado, ou seja, sexta-feira, 3/11”, explicou a entidade.

Os clientes que possuem boletos cadastrados como saques eletrônicos poderão efetivar o pagamento via Débito Direto Autorizado (DDA), e os caixas eletrônicos também poderão ser utilizados para pagamento de contas, checagem de saldo e extrato e transferências.

Para quem quiser evitar ir até a agência física no feriado, os aplicativos e canais digitais dos bancos se apresentam como uma opção de praticidade. Segundo a Febraban, as ferramentas online dispõe de “praticamente a totalidade das transações financeiras do sistema bancário”, o que inclui internet banking e mobile banking.