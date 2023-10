Dia de Finados: familiares adiantam visita ao cemitério, em Belém

Na manhã desta terça-feira (31), os arredores do Cemitério Santa Izabel, no Guamá, já estavam movimentados, em expectativa para o Dia de Finados, que será lembrado nesta quinta (2). Familiares já visitavam túmulos de seus entes queridos, comerciantes de flores e velas aumentavam as vendas e planejavam aumento de estoque e pessoas ofereciam o serviço de lavagem das sepulturas.

O aposentado Raimundo Galvão, de 82 anos, comprou vários buquês de flores e caixas de velas para levar ao túmulo da falecida esposa. Para ele, é melhor visitar o cemitério alguns dias antes da data que homenageia os que já partiram. “Eu tenho vindo antes porque no dia 2 normalmente vem muito mais pessoas. Venho todo ano visitá-la não só nessa data, mas outras vezes no ano”, contou.

A autônoma Mariza Assis foi quem vendeu os itens ao aposentado, nos fundos do Cemitério Santa Izabel, na Avenida Barão de Mamoré. A comerciante, de 55 anos, trabalha com a venda de flores e velas neste cemitério desde os 13 anos de idade. “Antes eu trabalhava todos os dias e lá na frente. Agora, eu fico aqui atrás e só venho no Dia de Finados, Dia das Mães, Dia dos Pais. Hoje o movimento ainda está fraco, mas a partir de amanhã espero que melhore. Vou ter mais mercadorias, outros tipos de flores. O movimento no Dia de Finados é bom, vendo bastante”, relatou.

A vendedora Dinair Miranda, de 57 anos, trabalha todos os dias na frente do cemitério, na Avenida José Bonifácio. Há mais de 30 anos no ponto, ela sempre se prepara para a data. “Peço mais flores nessa época. Diariamente, eu trabalho com 20 pacotes, mas, nessa época eu peço 40, 50, e consigo vender tudo. Hoje já está aumentando o movimento, porque muitas pessoas já vêm nesse cemitério para, no Dia de Finados, ir em outro. Espero que no dia 2 eu faça muitas vendas. A gente passa o ano esperando Dia dos Pais, Dia das Mães e Finados, quando a gente ganha mais”, disse.

Funcionamento

Em Belém, há quatro cemitérios administrados pela prefeitura. O Santa Izabel e o São Jorge, na Marambaia, são gerenciados pela Diretoria de Necrópoles da Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb). Já o Parque do Tapanã e o cemitério Santa Isabel de Icoaraci são geridos pela Agência Distrital de Icoaraci (Adic). Segundo a Prefeitura de Belém, todas as unidades funcionarão de 7h às 16h no Dia de Finados.

Segundo a administração municipal, haverá uma operação para garantir a segurança e tranquilidade, dentro e fora dos cemitérios, que contará com apoio da Guarda Municipal de Belém, Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) e Corpo de Bombeiros.