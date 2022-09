Avião com Bolsonaro arremete ao chegar no Aeroporto da Pampulha, em MG

O presidente Jair Bolsonaro (PL) e a equipe passaram por um momento de tensão na tarde desta sexta-feira (23). O avião em que todos estavam precisou arremeter no Aeroporto da Pampulha, na capital Belo Horizonte, quando o candidato chegava ao estado para cumprir a agenda de campanha. Entenda.

De acordo com o G1, a manobra foi necessária devido outra aeronave que estava decolando do aeroporto ter atropelado um pássaro. O incidente deixou a pista de pouso impraticável. Outros aviões também realizaram o procedimento. Após 15 minutos, por volta das 16h20, o avião com o presidente pousou em segurança.

Bolsonaro chegou a MG para se encontrar com apoiadores no centro-oeste mineiro. Ele também deve participar de um evento eleitoral em Contagem, Região Metropolitana de Belo Horizonte.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora Web de OLiberal.com, Ana Matos)