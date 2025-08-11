Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Avanço na Margem Equatorial pode ser prejudicado com a nova PL ambiental

Governo alega proteção ambiental e segurança jurídica; setor produtivo teme lentidão em projetos estratégicos

Paula Almeida / Especial para O liberal
fonte

Petrobras quer estudar se há petróleo na Margem Equatorial, na região Norte do país, e tenta conseguir a licença ambiental junto ao Ibama (Divulgação / Petrobras)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sancionou, na última sexta-feira, 08, com 63 vetos, o projeto de lei do novo licenciamento ambiental, aprovado pelo Congresso Nacional no último dia 17. A proposta, chamada por ambientalistas de “PL da Devastação”, buscava eliminar ou reduzir exigências para autorizar empreendimentos no país. Entre os setores que podem ser impactados, está o de petróleo e gás, especialmente a exploração da Margem Equatorial, faixa costeira entre o Amapá e o Rio Grande do Norte que abriga potenciais reservas estratégicas para o Brasil.

Segundo o governo, os vetos foram necessários para “garantir proteção ambiental e segurança jurídica”, preservando padrões nacionais e evitando que obras com risco relevante, como barragens e exploração de petróleo em áreas sensíveis, passem por processos simplificados.

O licenciamento ambiental é um dos principais entraves para o início da exploração de petróleo na Margem Equatorial, área de grande interesse da Petrobras. O processo para autorização de perfurações exploratórias enfrenta resistência de órgãos ambientais por envolver ecossistemas sensíveis, comunidades tradicionais e riscos à biodiversidade marinha.

Licenciamento: ambientalistas veem freio parcial e Estados falam em 'retrocesso'

Com os vetos, a possibilidade de licenciamento simplificado para empreendimentos de médio potencial poluidor foi descartada, e a modalidade por autodeclaração seguirá restrita a obras de baixo impacto. Na prática, isso significa que projetos desse tipo continuarão sujeitos a etapas completas de análise, incluindo estudos de impacto ambiental e consultas a comunidades indígenas e quilombolas em processo de reconhecimento.

Para o governo, a medida impede que atividades com potencial de dano significativo avancem sem avaliação adequada. Já para representantes do setor produtivo e parte do Congresso, a decisão mantém gargalos históricos que travam investimentos bilionários.

Reação dos envolvidos na margem equatorial

O senador Zequinha Marinho (Podemos/PA) criticou duramente os vetos, afirmando que o excesso de burocracia compromete a competitividade do Brasil e atrasa obras estratégicas. Ele citou como exemplo a demora de mais de uma década para o licenciamento do Pedral do Lourenço, no Pará, e para a autorização de testes exploratórios da Petrobras na Margem Equatorial.

"O Congresso tem a responsabilidade de trabalhar e analisar cada veto para derrubá-los no sentido de não permitir que se volte atrás a uma legislação tão complexa, tão confusa que só atrasou o Brasil durante todo esse tempo [...] O Brasil precisa crescer. Não se arrecada com a economia travada por burocracias exageradas e desnecessárias”, declarou o senador.

Ele ainda disse que irá analisar um por um dos dispositivos vetados. "A garantia que a gente dá nesse momento à sociedade é que analisaremos com muita responsabilidade todas as argumentações do governo. Para que a gente possa realmente tomar a decisão que nós acreditamos que vai ser a decisão de todo mundo, derrubar cada veto estabelecido pelo governo quando sancionou o projeto. Então isso é fundamental para a gente", finalizou.

Criação de um LAE

O Planalto também enviou uma medida provisória e um novo projeto de lei com urgência constitucional, prevendo ajustes para dar maior agilidade ao processo sem eliminar etapas técnicas. Uma das mudanças é a criação do Licenciamento Ambiental Especial (LAE), que prioriza projetos estratégicos, mas mantém todas as fases de análise.

A disputa sobre os vetos deve se estender no Congresso nas próximas semanas, em meio à pressão de estados produtores e de empresas interessadas.

Política
.
