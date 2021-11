Após mais de 40 dias afastado, Edmilson Rodrigues retorna à Prefeitura de Belém

O prefeito Edmilson Rodrigues retornou, na manhã desta terça-feira (16), às suas atividades presenciais na Prefeitura de Belém, após um longo tratamento contra complicações causadas pela covid-19. Foram 46 dias afastado e, nesse período, ele foi internado duas vezes, chegando a passar alguns dias na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). No retorno ao trabalho, Edmilson seguiu direto para o seu gabinete, onde foi recebido pelo vice-prefeito Edilson Moura, que vinha marcando presença nos compromissos oficiais da atual administração enquanto o gestor estava afastado.

Edmilson recebeu flores de Edilson Moura. No auditório do Gabinete do Prefeito, pela manhã, Edmilson contou sobre o tratamento realizado pelos profissionais de saúde nos Hospitais Beneficente Portuguesa e Porto Dias, onde esteve internado. Ele destacou também a importância de ter se imunizado com as duas doses da vacina contra covid-19 e ser doador de sangue. E agradeceu, imensamente, a oração de todos pela recuperação dele.

Como primeiro ato, após o retorno, o prefeito de Belém se reuniu com os secretários municipais e conversou acerca das principais ações e programas que estão a desenvolver no município.

Expediente

Com a volta, o prefeito vai cumprir meio turno de expediente, no Gabinete, e atender as agendas por meio telefônico e de vídeos. Sobretudo, as agendas de rua serão limitadas, para evitar com que Edmilson Rodrigues participe de eventos com aglomeração.

O prefeito de Belém ainda será submetido a novas consultas, que devem, semanalmente, avaliar a situação para liberação de forma gradativa até que ele volte a cumprir a agenda normal.

Com 64 anos de idade, Edmilson Rodrigues, que já estava vacinado com as duas doses da vacina anticovid, anunciou que estava com a doença no dia 1º de outubro. Cinco dias depois foi internado na ala do Sistema Único de Saúde (SUS) do Hospital Beneficente Portuguesa, em Belém, onde precisou de suporte ventilatório. Chegou a ter mais de 70% do pulmão comprometido. Recebeu alta dia 19, mas voltou a ser internado apenas quatro dias depois, ao sentir fortes dores nas costas que o impossibilitavam até de se locomover.

Atendido na unidade de urgência do Hospital Porto Dias, Edmilson foi submetido a um procedimento cirúrgico para drenagem de hemorragia no pulmão. No dia 25, ele voltou a ser submetido a outro procedimento para cessar o sangramento. Nestes oito dias de tratamento, o gestor municipal foi ficou na UTI e depois concluiu o tratamento hospitalar no quarto.

Ele recebeu alta médica do Hospital Porto Dias no dia 31 de outubro e seguiu o tratamento em casa. No dia em que saiu do hospital, o prefeito mantinha a melhora progressiva em seu quadro clínico, diante da recuperação da função pulmonar, sem mais necessidade de ventilação não invasiva.

Na noite desta segunda-feira, Edmilson esteve presente nas comemorações de aniversário da namorada Nayra Baker, ocorrido em um restaurante localizado no shopping Boulevard. No perfil da namorada, no Instagram, o prefeito aparece sorridente, demostrando estar bem de saúde. Ao publicar uma foto do evento nas redes sociais, ele escreveu: "Recebendo a energia dessas pessoas queridas e de tantas outras com mensagens tão bonitas. Gratidão! Já me sinto muito bem".