Edmilson Rodrigues deve retomar as atividades da prefeitura nesta terça-feira

Depois de 46 dias afastado das funções de chefe do poder Executivo por conta do diagnóstico de covid-19, o prefeito da capital Edmilson Rodrigues (PSOL) deve retorna às atividades administrativas nesta terça-feira, 16, e já cumprindo compromissos de agenda. A informação já foi divulgada na coluna Repórter 70, de O Liberal, e veiculada também em blogs e portais de notícias da capital. Até o fechamento desta reportagem, a equipe da Coordenadoria de Comunicação Social da Prefeitura Municipal de Belém (PMB) não confirmou o retorno do prefeito à rotina administrativa.

Na noite desta segunda-feira, 15, inclusive, Edmilson esteve presente nas comemorações de aniversário da namorada Nayra Baker, ocorrido em um restaurante localizado no shopping Boulevard. No perfil da namorada, no Instagram, o prefeito aparece sorridente, demostrando estar bem de saúde.

Edmilson Rodrigues recebeu alta médica do Hospital Porto Dias no dia 31 de outubro, dois dias antes da data programada e seguiu o tratamento em casa. No dia em que saiu do hospital, o prefeito de 64 anos, mantinha a melhora progressiva em seu quadro clínico, diante da recuperação da função pulmonar, sem mais necessidade de ventilação não invasiva.

Na semana passada, autoridades já demonstravam boa expectativa quanto ao retorno do gestor municipal. O vice-prefeito Edilson Moura (PT), que vem conduzindo a administração de Belém durante o afastamento do titular, manifestou-se. “Mas eu posso lhe dizer que estou ansioso para que ele retorne. Edmilson é uma figura central no nosso governo, importantíssimo”, declarou o vice-prefeito em entrevista exclusiva ao Grupo Liberal.

O presidente da Câmara Municipal de Belém (CMB), vereador Zeca Pirão (MDB) manifestou solidariedade ao estado de saúde e ao retorno do prefeito. “Agradecer a Deus pelo prefeito está retornando às atividades, um bom sinal que ele está recuperado, e que dê tudo certo e que possa continuar o trabalho dele. Que dê muita saúde para ele. Que ele retorne com paz, estamos aqui para trabalhar juntos”, disse o chefe do poder Legislativo.

“A volta do Edmilson é, sem dúvida, um motivo de alegria para todos e todas nós. Ele com certeza deve fazer ainda algumas agendas internas, não vai voltar a pleno vapor, vai ser um retorno paulatino. Mas, sem dúvida nenhuma, é uma notícia importante para nós”, avaliou o vereador Fernando Carneiro (PSOL).