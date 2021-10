Prefeito Edmilson Rodrigues recebe alta hospitalar antes da data anunciada

O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, recebeu alta hospitalar na manhã desta domingo, conforme anúncio feito pela assessoria do gestor, nas redes sociais. De acordo com publicações postadas em seu Twitter e Instagram, ele mantém a melhora progressiva de seu quadro clínico, em recuperação da função pulmonar, sem mais necessidade de ventilação não invasiva.

De acordo com o boletim assinado pelo médico do Hospital Porto Dias, Ítalo Costa, o prefeito continuará o processo de recuperação em casa. Ele realiza sua reabilitação pulmonar e motora conforme o previsto,melhorando progressivamente e recuperado das funções cardíaca e renal.

"Finalizado o uso de antibióticos por sete dias sem qualquer evidência de processo infeccioso. Dores controladas, nenhum sangramento e nível de hemoglobina estabilizado sem a necessidade de novas transfusões de sangue. E por esse quadro com a estabilidade dos sinais vitais e melhora progressiva do quadro clínico, a equipe médica decidiu pela alta hospitalar, prosseguindo o tratamento em casa", diz a nota.

Histórico

O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, testou positivo para covid-19 no dia 1º de outubro e começou o tratamento em domicílio, mas, no dia dia 6, foi internado na ala do Sistema Único de Saúde (SUS) do Hospital Beneficente Portuguesa, em Belém, quando passou pelos cuidados da equipe multiprofissional e recebeu alta dia 19.

No dia 23 deste mês voltou a ser internado, após sentir fortes dores nas costas. Desta vez, ele foi atendido na unidade de urgência do Hospital Porto Dias, onde foi submetido no mesmo dia a um procedimento cirúrgico para drenagem de hemorragia no pulmão.

Na segunda-feira, 25, ele voltou a ser submetido a outro procedimento para cessar o sangramento. Nestes oito dias de tratamento, ele foi ficou na UTI, após o procedimento no pulmão e depois concluiu o tratamento hospitalar no quarto. Até o último boletim médico, divulgado na noite deste sábado, a alta hospitalar do prefeito estava programada para terça-feira (02).