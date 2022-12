Após 6 anos preso, Cabral deixa a cadeia nesta segunda e deve ir para apartamento em Copacabana

Último preso da operação Lava Jato, o ex-governador do Rio de Janeiro Sérgio Cabral, detido há seis anos, deve ser solto nesta segunda-feira (19), conforme decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), tomada na última sexta-feira (16). Ele ficará em prisão domiciliar em um imóvel da família, em Copacabana, por conta de outros processos, segundo a equipe de defesa de Cabral.

O STF considerou excessivo o tempo de prisão preventiva em uma das ações de que ele é alvo, mas o resultado do julgamento só deve ser proclamado nesta segunda. A partir de então, a Justiça Federal do Paraná, responsável pela ordem de prisão preventiva que foi revogada agora, poderá expedir o alvará de soltura, que em seguida será encaminhado para a Vara de Execuções Penais do Rio de Janeiro.

Depois, um oficial irá até o Batalhão Especial Prisional (BEP), onde o ex-governador está preso, para que ele possa ser liberado.

A expectativa é de que tudo ocorra durante a manhã desta segunda.

O ex-governador foi preso preventivamente em 2016, por conta de um processo da Lava Jato que tramita em Curitiba, sob suspeita de comandar uma organização criminosa que fraudava licitações e cobrava propina de empreiteiras.

Para a Segunda Turma da Suprema Corte, porém, a prisão preventiva, que deveria ser temporária, já se estendia muito sem haver uma decisão definitiva (em última instância), e "representava a antecipação do cumprimento da pena", de acordo com o ministro do STF Gilmar Mendes