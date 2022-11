Filho do ex-governador Sérgio Cabral deve ir para o mesmo presídio do pai; entenda

O empresário José Eduardo Neves Cabral, filho do ex-governador do Rio de Janeiro Sérgio Cabral, deve ser transferido para o Batalhão Especial Prisional da PM, onde o pai está preso, conforme determinação da Justiça Federal. Não se sabe ainda se ele ficará na mesma cela que o pai. Alvo da Operação Smoke Free, deflagrada na quarta-feira (23) pela Polícia Federal, com o objetivo de apurar “uma organização criminosa armada e transnacional especializada em comércio ilegal de cigarros”, Zé Cabral, como o filho do ex-governador é conhecido, se entregou nesta quinta-feira (24). As informações são do G1 Rio de Janeiro.

Segundo a Secretaria Estadual de Administração Penitenciária (Seap), Zé Cabral deu entrada no Presídio Frederico Marques, em Benfica, e passou a noite na cadeia.

A decisão de transferência dele para o Batalhão Especial Prisional foi tomada pela juíza Rosália Monteiro Figueira, da 3ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, e consta em ofício enviado ao comandante do batalhão. No documento, Rosália proíbe que o investigado ficasse sob responsabilidade da Seap, mas não explica o motivo. “Este juízo determinou à Polícia Federal que proceda ao encaminhamento do referido requerido [Zé Cabral] ao Batalhão Especial Prisional, vedando seu ingresso na Seap”.

Ele é apontado pela PF como gerente de organização criminosa de comércio ilegal de cigarros que movimentou bilhões. A audiência de custódia de Zé Cabral foi marcada para as 15h desta sexta-feira (25), “presencialmente na Sala de Audiências da 3ª Vara Federal Criminal”, na Saúde.