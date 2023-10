Apoiadores aguardam a chegada de Jair Bolsonaro à Basílica Santuário

Apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) já estão em frente à Basílica Santuário à espera do ex-presidente, que deve fazer uma visita ao local no final da tarde desta sexta-feira (20).

Bolsonaro veio a Belém com a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, onde participam de agenda do PL. Eles chegaram pela manhã e foram recepcionados por centenas de simpatizantes no Aeroporto Internacional de Belém.

O ex-presidente e a esposa desembarcaram separadamente por volta das 11h. Jair Bolsonaro foi o primeiro a surgir na área de desembarque, onde os apoiadores o aguardavam a entoar cantos em homenagem ao ex-presidente e em tom de críticas ao atual governo de Luís Inácio Lula da Silva.

Depois, Bolsonaro participou de um almoço reservado em uma churrascaria.