Apesar de recuo, Lula ainda venceria todos os adversários no 2º turno, diz Atlas/Bloomberg

No cenário principal, Lula aparece com 48,4% das intenções de voto, contra 32,5% do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos)

Redação O Liberal com informações da AE
fonte

Presidente Lula (Marcelo Camargo/Agência Brasil)

A pesquisa AtlasIntel/Bloomberg, divulgada nesta terça-feira, 2, revela que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) permanece na liderança em todos os cenários de primeiro turno testados para as eleições de 2026. Contudo, as margens de vantagem apresentaram redução em comparação com levantamentos anteriores.

No cenário principal, o presidente Lula alcança 48,4% das intenções de voto. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), figura com 32,5%. Os demais governadores de direita não atingem a marca de 10% de apoio.

Em uma simulação sem a presença de Tarcísio de Freitas, Lula registra 48,7% das intenções, enquanto a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) obtém 28,6%. Nesse mesmo cenário, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), aparece com 9,4%.

Cenários Alternativos de Primeiro Turno

Outro panorama da pesquisa indica o petista com 48,5% dos votos, contra 16,9% de Caiado e 12,6% do governador do Paraná, Ratinho Jr. (PSD). Quando a disputa inclui o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, Lula lidera com 47,3%. Flávio Bolsonaro surge com 23,1%, seguido por Caiado com 10,2%.

A pesquisa também avaliou o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), como eventual candidato. Nessa situação, Haddad alcançaria 44,4% das intenções, superando Tarcísio, que obteria 32,3%, e Caiado, com 5,6%.

Segundo Turno: Lula Vence Todos os Adversários

Nos cenários de segundo turno, Lula prevaleceria sobre todos os oponentes testados, embora com vantagens mais estreitas. O presidente soma 49% dos votos em confrontos diretos com Jair Bolsonaro, Tarcísio e Michelle Bolsonaro, que marcam 47% cada.

A diferença se amplia diante do governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), e de Ronaldo Caiado, com ambos perdendo para Lula por 49% a 41%. Em uma disputa contra Ratinho Jr., Lula venceria por 49% a 40%. A maior vantagem ocorre contra o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSD), onde o petista tem 47% e Leite 28%.

Recuo na Vantagem e Metodologia

A série histórica da pesquisa aponta o primeiro recuo de Lula contra Tarcísio desde agosto, período em que o presidente vinha ampliando a distância. Neste mês, o petista viu sua taxa cair de 52% para 49%, enquanto o governador de São Paulo avançou de 44% para 47%.

A AtlasIntel/Bloomberg ouviu 5.510 pessoas em todo o País, entre os dias 22 e 27 de novembro. O levantamento foi realizado por meio de recrutamento digital aleatório. A margem de erro é de um ponto percentual, com nível de confiança de 95%.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

