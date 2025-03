'Ao invés de chorar, caia na realidade', diz Lula sobre Bolsonaro após decisão do STF

Durante uma coletiva de imprensa em Tóquio, no Japão, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) comentou sobre a decisão da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), que aceitou denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e sete aliados, tornando os acusados réus no processo por suposta tentativa de golpe de estado após as eleições de 2022.

“Ao invés de chorar, caia na realidade e saiba que você cometeu um atentado contra a soberania desse país”, declarou Lula. Ele disse também que não daria “palpite” sobre o julgamento, por desconhecer os autos do processo. Porém, fez criticar a postura do ex-presidente e adversário político.

A decisão da Primeira Turma do STF foi tomada nesta quarta-feira (26).

“É visível por todas as provas que ele tentou contribuir para o meu assassinato, para o assassinato do vice-presidente, para o nosso assassinato do ex-presidente da Justiça Eleitoral Brasileira", disse o presidente. "E todo mundo sabe o que aconteceu nesse país. Não adianta agora ele ficar fazendo bravata, dizendo que está sendo perseguido. Ele sabe o que ele cometeu. Só ele sabe. Só ele sabe o que ele fez. Ele sabe que não foi correto”, acrescentou.

O petista também falou sobre o pedido de anistia feito por apoiadores de Bolsonaro, afirmando que "não adianta" ficar pedindo antes do julgamento. "Quando ele pede anistia antes do julgamento, significa que ele está dizendo que foi culpado. Ele deveria provar a inocência dele, porque ele não precisava pedir anistia. Prova que é inocente e vai ficar livre e acabou”, ressaltou.