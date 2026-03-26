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Política

Aliado de Flávio Bolsonaro, Douglas Ruas é eleito presidente da Alerj e assumirá governo do Rio

Com a eleição ao comando da Alerj, Ruas deve assumir o governo do Rio interinamente

Estadão Conteúdo
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Douglas Ruas (Reprodução / Alerj)

O deputado Douglas Ruas (PL), escolhido pelo senador Flávio Bolsonaro como candidato ao governo do Rio nas eleições deste ano, foi eleito nesta quinta-feira, 26, presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj). A sessão foi marcada pela crítica dos deputados de oposição. O deputado foi eleito com 45 votos dos 46 parlamentares presentes.

Com a eleição ao comando da Alerj, Ruas deve assumir o governo do Rio interinamente. O Estado estava sem os três nomes possíveis na linha sucessória do Palácio Guanabara:

Cláudio Castro (PL) renunciou ao posto na segunda-feira, 23; Thiago Pampolha, eleito vice-governador na chapa de Castro, deixou o cargo para assumir uma vaga no TCE;

O presidente da Alerj Rodrigo Bacellar foi afastado por decisão judicial após ser preso em operação;

Com a dupla vacância, o presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ), Rodrigo Couto, assumiu o posto interinamente até que fosse realizada uma eleição indireta.

Deputados estaduais de oposição anunciaram que vão recorrer à Justiça para tentar barrar a eleição para a presidência da Alerj.

De acordo com os parlamentares, a convocação foi anunciada sem aviso prévio. O deputado Guilherme Delaroli (PL), presidente interino da Casa, pautou a votação cerca de três horas antes da eleição.

A condução de Ruas à presidência da Alerj não exclui a necessidade de uma eleição indireta após a renúncia de Castro. Com isso, o Estado deve ter quatro governadores diferentes em 30 dias.

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