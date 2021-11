Alepa vai realizar sessão especial em homenagem aos 75 anos do jornal O Liberal

A Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa) vai realizar uma sessão especial para homenagear o jornal O Liberal pelos seus 75 anos. A realização do evento foi proposta pelo deputado Gustavo Sefer (PSD) e aprovada à unanimidade, durante a sessão ordinária desta terça-feira (16). De acordo com o parlamentar que apresentou o projeto, a data da sessão ainda será marcada, mas a ideia é que ela seja realizada neste mês de novembro.

“O jornal O Liberal faz parte da vida do paraense desde 1946, periodicamente informando a população. Então, nada mais justo que o parlamento fazer essa sessão”, declarou Gustavo Sefer, em entrevista ao Grupo Liberal.

Durante a sessão desta terça-feira, ele destacou a atuação da empresa. “Todos falam do grande visionário que foi o empresário Romulo Maiorana. De lá pra cá, é uma história que vem crescendo junto com o estado do Pará e hoje sem dúvida o Grupo Liberal está enraizado no dia a dia do paraense”, disse, ao parabenizar todos os colaboradores do grupo, em nome da vice-presidente Rosângela Maiorana e do presidente executivo Ronaldo Maiorana.

No projeto, Gustavo Sefer destacou ainda que o aniversário do jornal O Liberal representa uma data comemorativa marcante no jornalismo não apenas para a cidade de Belém, mas todo o Estado do Pará. “Haja vista que o Jornal O Liberal é reconhecido em todo o estado e até mesmo em cenário nacional pela excelência com que difunde informações e mantém o povo paraense esclarecido das principais notícias do Pará, do Brasil e do mundo”.

Na mesma sessão, o deputado Raimundo Santos requereu votos de aplauso para o jornal O Liberal também em homenagem aos 75 anos de aniversário do grupo. O parlamentar destacou, no requerimento proposto, a importância de atividades e serviços prestados à sociedade pela empresa. De acordo com ele, O Liberal é um importante veículo de notícias e, portanto, formador de opiniões, que tem uma trajetória de credibilidade e que vem acompanhando a evolução técnica e tecnológica que o segmento da comunicação exige em favor de bem servir os leitores.

“Quero parabenizar a diretoria de O Liberal, seus profissionais de Imprensa e todos os demais funcionários que participam do processo de produção e publicação diária da notícia. No cumprimento do inestimável serviço de informar e, portanto, ser um canal formador de opinião, o jornal consolidou-se em credibilidade priorizando nada mais que a verdade em suas informações. Por sua história e importância, apresentei o requerimento de voto de aplausos em favor desse periódico referencial do nosso Estado e também do País”, declarou.

O deputado, durante seu discurso na tribuna, relacionou ainda o fato de que a Proclamação da República, que tornou-se um fato preponderante para a libertação da sociedade do antigo jugo imperial, calha com a mesma data de surgimento de O Liberal há 75 anos. “O jornal tem representado uma garantia de defesa permanente em favor da democracia”, concluiu.

O requerimento ainda vai pra votação do plenário.