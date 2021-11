Senado Federal fará homenagem aos 75 anos de O Liberal

Durante a sessão plenária desta terça-feira, 9, a mesa diretora do Senado Federal aprovou requerimento para sessão especial, a fim de homenagear o jornal O Liberal pelos 75 anos de fundação, a ser comemorado no próximo dia 15 de novembro. A secretaria-geral daquela Casa de leis fará o agendamento da sessão especial para o próximo dia 22 de novembro, aprovada em votação simbólica. A sessão também será solene e deve ser agendada para as 14h.

O requerimento foi de autoria do senador Zequinha Marinho (PSC), juntamente com os senadores Soraya Thronicke (PSL/MS), Izalci Lucas (PSDB/DF), Luis Carlos Heinze (PP/RS), Mecias de Jesus (Republicanos/RR), Wellington Fagundes (PL/MT).

Durante a leitura do requerimento, Zequinha Marinho destacou a importância do veículo de comunicação. “Essa sessão é especial, a fim de homenagear os 75 anos do jornal O Liberal. É o maior veículo de comunicação do estado do Pará. Antigo, tem feito história informando à sociedade paraense. E é justo que a gente possa prestar uma homenagem a este veículo de comunicação que por tanto tempo, por tantos anos, presta um serviço de qualidade”, destacou o senador.