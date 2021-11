Vereadores de Belém aprovam honrarias a jornalistas do Grupo Liberal

Na manhã desta terça-feira (16), a Câmara Municipal de Belém aprovou 164 projetos de Decreto Legislativo concedendo títulos ou honrarias a personalidades e instituições com serviços prestados à população de Belém. Entre os agraciados, estão membros da equipe de jornalismo do Grupo Liberal. A editora do Jornal O Liberal, Bianca Leão, vai receber o título de Repórter Padrão, proposto pelo vereador Fernando Carneiro (PSOL).

Já o fotojornalista Tarso Sarraf e o apresentador da TV Liberal, Márcio Lins, vão receber a Medalha Isaac Soares, por indicação de Carneiro e do vereador Mauro Freitas (PSDB), respectivamente. Os vereadores de Belém também aprovaram o título de Honra ao Mérito ao programa Bom Dia Pará, da TV Liberal, atendendo sugestão de Mauro Freitas.

Todos os projetos de Decreto Legislativo tiveram pareceres favoráveis na Comissão de Justiça, Legislação e Redação de Leis, da Câmara Municipal de Belém, antes de seguirem para plenário, onde foram aprovados à unanimidade, em votação simbólica.

Na mesma sessão, também foi aprovado o projeto que concede o Prêmio Rômulo Maiorana – Escola Empreendedora à Escola Municipal Ayrton Sena, proposto pelo vereador Lulu das Comunidades (PTC), e o que Concede Medalha ao Mérito Municipal Organizações Rômulo Maiorana à Promotora de Justiça do estado Elaine Carvalho Castelo Branco, por sugestão do vereador Amaury da APPD (PT).

Entre os mais de 160 projetos aprovados, foi ainda aprovado o título de Honra ao Mérito ao prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, proposto pela vereadora Lívia Duarte. Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa), deputado Francisco Melo Filho, conhecido como Chicão (MDB), vai receber o título honorífico de Cidadão de Belém, a partir de projeto apresentado pelo vereador Igor Andrade (Cidadania) e a Medalha e Diploma Brasão D’Armas, maior insígnia outorgada pela Câmara Municipal, com projeto apresentado pelo presidente da Câmara, Zeca Pirão (MDB), por sugestão de Igor Andrade.

A assessoria de imprensa da Câmara Municipal de Belém explicou que não há uma sessão marcada para entrega de todas as honrarias ou títulos. Os próprios vereadores definem as datas, de acordo com as sessões que serão solicitados por eles.