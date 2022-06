Alepa vai homenagear Marmobraz pelos 50 anos em sessão proposta pelo deputado Thiago Araújo

A Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa) terá, na tarde desta quinta-feira (30), sessão solene para celebrar os 50 anos da empresa Marmobraz. Proposta pelo deputado estadual Thiago Araújo (Cidadania), a sessão está programada para iniciar às 14h30.

De acordo com o parlamentar, o objetivo principal do evento é o reconhecimento e valorização de empresas como a Marmobraz, pelos serviços prestados, pelo destaque no cenário estadual e pela geração de empregos e modelo de gestão. "Valorizar as empresas que têm expandido sua atuação aqui no Pará é sempre motivo de comemoração. É um gesto de reconhecimento", destaca Thiago.

Na última segunda-feira, 27, foi a vez da Câmara Municipal de Belém homenagear a empresa, reconhecendo a importância da Marmobraz para a economia do Pará, durante sessão proposta pelo vereador Fabrício Gama.

“Construímos uma história com muita dedicação e luta, mas não teríamos chegado até aqui se não tivéssemos ao nosso lado um time de colaboradores competentes que acreditam na empresa. E também aos nossos clientes, que sempre prestigiaram e que acreditaram, o que nos motive a melhorar cada vez mais. E por fim, nossos parceiros e grandes profissionais, que são as construtoras, arquitetos, engenheiros, designers, não somente em Belém, como também em outros munícipios”, reforça Iran Anijar, diretor financeiro e industrial da Marmobraz.

Para o empresário e diretor comercial da empresa, Isan Anijar, o que mais provoca orgulho, motivação e alegria, é o fato de entrar com filhos e netos em espaços, como o Aeroporto de Belém e dizer “Esse piso aqui é Marmobraz”. “O que nos motiva é a realização desses sonhos, é a realização dessas grandes obras que fizemos, é realização de mais de 1,2 milhão de clientes atendidos ao longo desses 50 anos”, completa.

Além do Aeroporto de Belém, o Grupo Marmobraz participou de grandes projetos com renomados arquitetos que foram fundamentais para construção de várias obras, como: Hangar Centro de Convenções, Polo Joalheiro, Mangal das Garças, Parque do Utinga, Assembleia de Deus, Shoppings Castanheira, Pátio Belém, Boulevard e Bosque Grão Pará e outros, fornecendo materiais e móveis de qualidade.