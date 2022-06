Com 50 anos de atuação no Pará, Marmobraz é homenageada em sessão solene

Uma sessão solene realizada na tarde desta segunda-feira (27) na Câmara Municipal de Belém (CMB) celebrou os 50 anos da empresa Marmobraz, que trabalha com a venda de móveis e produtos de acabamento e revestimento de obras. A solenidade no Poder Legislativo municipal foi proposta pelo vereador Fabrício Gama e, no evento, também foram homenageados parceiros da empresa, como arquitetos, engenheiros e o Grupo Liberal.

Para o proponente da sessão, foi um prazer homenagear uma empresa que já faz parte da história da economia do Pará e é genuinamente belenense. “Eles se consolidaram num mercado, que, muitas vezes, fecha as portas pelas dificuldades. É um grupo importante para o Estado porque passou por tantos modelos econômicos nesse país e hoje está sobrevivendo a tudo isso. Significa que a gente precisa, cada dia mais, incentivar essas boas empresas, que geram emprego e renda e geram impostos para o nosso município. Então, a sessão solene não é apenas uma sessão, é uma homenagem a um grupo que vem se destacando todos os anos, inovando e acompanhando as situações econômicas do país para que possa manter os empregos e crescer”, pontuou. Veja fotos da cerimônia:

Imprensa livre

Ele também elogiou o Grupo Liberal, que, segundo ele, é uma marca que já faz parte da vida dos brasileiros. “É a primeira leitura do paraense de uma imprensa livre, é o Jornal O Liberal, a credibilidade do jornal, o avanço, os maquinários. A empresa não só empregou, mas criou grandes repórteres no Estado, com nomes até hoje nunca esquecidos”, afirmou. Para o vereador, a origem do Grupo Liberal vem de uma família que decidiu acreditar no Pará e na comunicação local.

O legado da família é o que motiva Ronaldo Maiorana Júnior, filho do presidente-executivo da empresa, Ronaldo Maiorana, e que representou o Grupo Liberal durante a sessão solene. “É de extrema importância sermos homenageados pelo Legislativo junto com a Marmobraz. É uma relação que dura desde a época dos meus avós, então é uma alegria ver o grupo chegando aos 50 anos mais forte a cada dia que passa. Vamos continuar essa parceria pelo tempo que for. São dois grupos que empregam direta e indiretamente em Belém e fora da capital, com certeza estamos contribuindo com a economia do Pará”, enfatizou Ronaldo.

Negócio familiar

Um dos sócios da Marmobraz e diretor comercial da empresa, Isan Anijar relatou "imensa alegria" ao receber a homenagem da Câmara Municipal de Belém, porque foi o momento em que foi possível comemorar os 50 anos junto com a sociedade. O negócio surgiu nos anos 1970, criado pelo pai, Salomão, e desde cedo Isan e os irmãos ajudavam a empresa da família no que fosse preciso. Ao longo das cinco décadas de atuação, a Marmobraz marcou presença em grandes obras do Estado, como a Estação das Docas, e já reúne mais de 1,2 milhão de clientes satisfeitos, sem nenhuma queixa no Procon, cita o diretor.

“A empresa prega honestidade, dedicação e humildade, esse é o nosso pilar. A gente agradece muito a Deus, aos nossos funcionários, à minha família e a todo mundo que está aqui neste plenário e que vai ser homenageado – sem eles a gente não conseguiria chegar aqui nesse momento. Homenagear a imprensa, e principalmente o Grupo Liberal, é essencial porque há uma amizade enraizada entre a família Maiorana e a família Anijar. O meu pai era amigo do Romulo. Eu sou amigo de todos da família Maiorana. A amizade já está na terceira geração, porque meus filhos, netos do meu pai, são amigos dos netos do Romulo. Sempre foi um parceiro que nos ajudou muito e eu não poderia deixar de honrá-los”, declarou Isan.

Também estiveram presentes, além dos parlamentares, diretores da Marmobraz e a família Anijar, representantes da classe comercial e de setores empresariais paraenses. Presidente do Sindicato da Indústria da Construção do Estado do Pará (Sinduscon), Alex Carvalho afirmou, sobre a empresa, que a perseverança deve sempre ser o norte e a sustentação das dificuldades do empresário, e ele diz que a Marmobraz é uma empresa que tem deixado sua marca na sociedade.

Gerações de sucesso

Já a presidente da Associação Comercial do Pará (ACP), Elizabete Grunvald, disse que “é muito bom ver essa trajetória da Marmobraz e perceber que já está na terceira geração. Estamos à disposição, nossa função é melhorar o ambiente de negócios, e a ACP é dos empresários. A empresa honra essa cidade e o Estado”, destacou. Dentro da Associação, há também o Conselho de Jovens Empresários (Conjove), presidido por João Marcelo Santos: “Seguimos esse trabalho em prol do Estado. O jovem não é o futuro, é o presente, trabalhando muito pelo giro cada vez mais rápido da nossa economia após a pandemia. O Conjove está de portas abertas para representar esses futuros jovens que estão partindo para representar a Marmobraz”.

A empresa de 50 anos ainda será homenageada na Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa). Os deputados estaduais realizarão a sessão nesta quinta-feira (30), às 14h.