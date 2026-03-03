Capa Jornal Amazônia
Alcolumbre diz que ouvirá Advocacia do Senado para decidir sobre quebra de sigilo de Lulinha

"Estou querendo decidir. Vou ouvir a Advocacia", declarou o senador a jornalistas.

Estadão Conteúdo

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), afirmou nesta terça-feira, 3, que ouvirá a Advocacia do Senado antes de tomar uma decisão sobre manter ou não a quebra de sigilo de Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, filho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

VEJA MAIS

image Sessão na CPMI do INSS termina em briga após quebra de sigilo de Lulinha
Episódio ocorreu na sessão desta quinta-feira (26), que mirou a quebra de sigilo do filho do presidente Lula

image CPMI do INSS rejeita convocação de filho do presidente Lula
Por 19 votos a 12, os governistas conseguiram a rejeição do pedido de comparecimento de Lulinha, como é conhecido do filho do presidente, para esclarecimentos

"Estou querendo decidir. Vou ouvir a Advocacia", declarou o senador a jornalistas.

A CPMI do INSS aprovou na semana passada a derrubada do sigilo do filho do presidente, mas governistas afirmam que houve manipulação na votação e apresentaram questionamento a Alcolumbre.

Palavras-chave

INSS/FRAUDES/CPMI

LULINHA

QUEBRA

SIGILO

ALCOLUMBRE
Política
.
