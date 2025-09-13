Capa Jornal Amazônia
Política

Política

Alckmin diz que anistia é tema que caberá em última análise ao Judiciário

Ex-rival de Lula em eleições passadas e atual vice-presidente reafirmou que o Brasil deve um "justo reconhecimento" à Polícia Federal (PF), à Procuradoria-Geral da República (PGR) e ao STF

Estadão Conteúdo
Geraldo Alckmin. (Foto: Márcia Foletto / Agência O Globo)

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, disse neste sábado, 13, que a anistia, articulada por grupos da oposição no Legislativo, é uma questão que caberá em última análise ao Poder Judiciário.

Ao voltar a comentar o julgamento do Supremo Tribunal Federal (STF) que condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros réus por tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022, ele reafirmou que o Brasil deve um "justo reconhecimento" à Polícia Federal (PF), à Procuradoria-Geral da República (PGR) e ao STF, que cumpriram sua missão de "maneira exemplar".

"Quem garante as liberdades é a democracia e é importante para o País ter boas instituições. As pessoas passam, as instituições ficam. O que faz diferença no "País é ter boas instituições", disse.

Palavras-chave

ALCKMIN/ANISTIA/ANÁLISE/JUDICIÁRIO
Política
