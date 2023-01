AGU pede bloqueio de bens de 40 pessoas presas em flagrante nos atos golpistas

A Advocacia-Geral da União (AGU) solicitou nesta terça-feira (24) que a Justiça Federal em Brasília bloqueie bens de investigados pelos atos golpistas de 8 de janeiro. A AGU quer a indisponibilidade do patrimônio de 40 pessoas físicas que foram presas em flagrante no dia dos atos. As informações são da Agência Brasil e Agência Estado.

O pedido de bloqueio de bens visa garantir o ressarcimento do patrimônio público em caso de condenação do grupo investigado. O valor de R$ 18,5 milhões, que abarca as duas ações, foi estabelecido com base nos prejuízos calculados pelo Palácio do Planalto, de R$ 7,9 milhões, pelo Supremo Tribunal Federal, de R$ 5,9 milhões, pela Câmara dos Deputados, de R$ 1,1 milhão, e pelo Senado, de R$ 3,5 milhões.

O bloqueio, se for aceito, atingirá sobre imóveis, veículos e contas bancárias.

A AGU já havia pedido, na semana passada, o bloqueio de R$ 18,5 milhões de bens de 52 pessoas e sete empresas investigadas por financiamento dos atos.