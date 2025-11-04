Agenda de Lula em Belém inclui reuniões com chefes de estado da África

A agenda do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva em Belém será intensa nesta quarta-feira (5), quinto dia dele na capital paraense, desde que chegou para eventos relacionados à preparação da capital paraense para a COP30 (30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima).

Conforme a agenda divulgada pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, às 9h, o presidente tem audiência com o presidente do Banco Africano de Desenvolvimento (BAD), Sidi Ould Tah, no Museu Paraense Emílio Goeldi, na avenida Gentil Bittencourt, em São Brás.

Às 9h50, Lula vai se reunir com o presidente da República do Congo (Congo Brazzaville), Denis Sassou N’Guesso. Em seguida, às 10h40, ainda no Emílio Goeldi, ele terá uma reunião bilateral com o presidente da República da Finlândia, Alexander Stubb, após, às 11h30, a audiência será com o presidente de Comores, Azali Assoumani.

À tarde, a agenda do presidente Lula vai seguir no Museu Paraense Emílio Goeldi, a partir das 14h20, com a reunião bilateral com o primeiro-ministro de Papua-Nova Guiné, James Marape. E, às 15h10, a reunião bilateral será com o presidenta da República do Suriname, Jennifer Geerlings-Simons.

Às 16h, o presidente brasileiro tem reunião bilateral com o vice-primeiro-ministro do Conselho de Estado da República Popular da China, Ding Xuexiang; às 16h50, a reunião bilateral será com a presidenta da República de Honduras, Xiomara Castro. A última audiência bilateral está prevista para as 17h40, com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.