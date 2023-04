Bolsonaro estava sob efeito de remédios quando publicou vídeo questionando eleições, diz defesa

Ex-ministro de Comunicação e advogado de Jair Bolsonaro (PL), Fabio Wajngarten informou que a defesa alegou à Polícia Federal que o ex-presidente estava sob efeito de remédios quando publicou vídeo com informações falsas questionando o resultado das eleições 2022. Bolsonaro virou alvo do inquérito que apura os responsáveis pelos ataques às sedes dos três poderes, em Brasília, no dia 8 de janeiro, após a publicação desse vídeo.

Ele é investigado como um dos autores intelectuais e instigador dos atos antidemocráticos. Porém, de acordo com Wajngarten, o próprio Bolsonaro repudiou os protestos violentos ocorridos em Brasília, no dia 8 de janeiro.

"Quando alertado, quando tomou conhecimento da postagem, apagou o vídeo", disse o advogado em entrevista ao final do depoimento realizado nesta quarta-feira (26).

À PF, o ex-mandatário alegou que a intenção era enviar o vídeo pelo WhatsApp, e não publicar no Facebook. Bolsonaro havia acabado de receber alta após ser internado com fortes dores abdominais, nos Estados Unidos. Ele apagou o post cerca de duas horas depois de ser publicado.