Ex-presidente Jair Bolsonaro chega à PF para depor sobre os ataques de 8 de janeiro

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) já está na sede da Polícia Federal, em Brasília, onde prestará depoimento no inquérito dos ataques às sedes dos três poderes, na capital federal, em 8 de janeiro deste ano. Ele chegou ao local acompanhado de seus advogados de defesa por volta das 8h50 desta quarta-feira (26).

O depoimento de Bolsonaro foi determinado na semana passada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, atendendo a um pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR). Foi estabelecido um prazo de 10 dias para que a PF ouvisse o ex-presidente sobre os atos antidemocráticos.

VEJA MAIS

Investigadores avaliam que uma postagem feita por Bolsonaro no dia 11 de janeiro, na qual ele colocava em dúvida o sistema eleitoral, o ligaria aos ataques do dia 8 de janeiro. A avaliação é de que esse seria um sinal de que o ex-presidente pode ter estimulado as invasões aos prédios dos três poderes da República.