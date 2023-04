Bolsonaro diz à PF que compartilhou 'sem querer' vídeo questionando resultado das eleições, diz TV

Depois de cerca de duas horas de depoimento, o ex-presidente Jair Bolsonaro deixou a sede da Polícia Federal, em Brasília, por volta de 11h20 desta quarta-feira (26). Ele prestou declarações no inquérito do Supremo Tribunal Federal (STF) que apura os ataques às sedes dos três poderes, no dia 8 de janeiro deste ano. Para investigadores do caso, um vídeo publicado por Bolsonaro nas redes sociais, no qual ele questionava o resultado das eleições 2022, é um sinal de que o ex-presidente pode ter estimulado os atos de invasão aos órgãos públicos.

A TV Globo apurou que, durante o depoimento à PF, Jair Bolsonaro afirmou que o vídeo foi compartilhado por ele "sem querer". Ele respondeu apenas perguntas sobre o vídeo postado após os ataques. De acordo com o que foi apurado pela emissora, o ex-presidente disse que queria salvar o vídeo para visualização posterior, mas compartilhou, sem querer.

VEJA MAIS

Outros questionamentos não foram respondido. Bolsonaro também teria afirmado aos investigadores que, se quiserem marcar nova data para tratar desses assuntos, vai comparecer.