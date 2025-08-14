Capa Jornal Amazônia
51% aprovam prisão domiciliar de Bolsonaro, aponta Datafolha

Estadão Conteúdo

Pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira, 14, aponta que 51% dos brasileiros concordam com a prisão domiciliar do ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL) determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), no dia 4 de agosto. Por outro lado, 42% discordam da decisão do magistrado.

O porcentual que endossa a sentença contra o capitão reformado concorda que ele teria desobedecido a ordem de não usar as redes sociais ao participar de uma chamada de vídeo, em uma manifestação em seu apoio e com ataques ao STF que foi transmitida por várias pessoas.

O levantamento também mostra que 53% dos entrevistados consideram que Moraes está seguindo o que determinam as leis e a Constituição do País no julgamento contra Bolsonaro. Enquanto isso, 39% acreditam que ele está sendo injustiçado pelo ministro por conta "motivos políticos".

A pesquisa aponta ainda que 43% pensam que o Supremo trata o ex-presidente de maneira pior do que outros políticos, enquanto 37% consideram que o faz de forma igual. Outros 13% veem o Judiciário tratando-o melhor, e 7% não opinaram. O instituto infere também que 87% dos brasileiros souberam da prisão, sendo 30% deles bem informados a respeito, 42%, de forma mediana, e 15% pouco.

Nos segmentos da população, a prisão é mais aprovada entre jovens de 16 a 24 anos (60%). A medida é mais rejeitada na região Sul (51%). No momento, Bolsonaro aguarda julgamento sobre a acusação de tentar um golpe de Estado para permanecer no poder após perder a reeleição para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições de 2022.

O levantamento ouviu 2.002 pessoas com mais de 16 anos em 113 municípios entre segunda-feira, 12, e terça-feira, 13. A margem de erro é de dois pontos porcentuais para mais ou menos.

