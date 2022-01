Vizinho furta bateria de caminhão, câmera registra e ele é preso pela polícia

A guarnição do Grupo Tático Operacional (GTO), do 23° Batalhão de Polícia Militar, de Parauapebas, informou que o flagrante ocorreu por volta de 1h30, de sexta-feira (31). Mateus Sousa Rosa, de 23 anos, furtou a bateria do caminhão do vizinho dele, Marcelo Cândido da Silva, 35 anos. Mateus não viu que tudo estava sendo gravado por câmeras de segurança da casa de Marcelo, na rua E do Bairro Cidade Jardim.

Ao perceber que o veículo estava sem a bateria, Marcelo da Silva pediu ajuda à Polícia Militar. Uma guarnição do GTO foi ao endereço em que estava o caminhão e, a primeira providência foi solicitar as gravações das câmeras. Eis que Mateus Rosa aparece retirando o acumulador de energia.

Vizinho de Marcelo, Mateus foi detido e ainda estava com a mesma roupa em que aparece nas imagens. O jovem foi preso, mas a bateria não foi recuperada. Os Policiais Militares conduziram tanto Mateus quanto o dono do caminhão para a Delegacia de Polícia Civil, para que fossem seguidos os trâmites de praxe.