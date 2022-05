​​Viúva oferece R$ 150 mil por informações que levem aos assassinos do marido, em Novo Progresso

A viúva do empresário ​do setor madeireiro ​Clebson Tavares Vogel, mais conhecido como “Cléber Sapucaia”, 43 anos, aumentou para R$ 150 mil a recompensa por informações que levem à prisão dos envolvidos no assassinato do esposo, em Novo Progresso, no sudoeste do Pará. As informações são do site Debate Carajás.

“Cléber Sapucaia” foi alvejado com vários tiros dentro de seu próprio veículo, em Novo Progresso, no dia 28 de outubro de 2021. A vítima ficou internada no CTI do Hospital Três Pinheiros, localizado na cidade de Sinop, no estado do Mato Grosso, porém não resistiu aos ferimentos e morreu, no dia 16 de novembro de 2021.

De acordo com a viúva do empresário, a recompensa tem como objetivo ajudar a Polícia Civil a desvendar o crime que abalou o município paraense. No dia do homicídio, o carro de “Cleber Sapucaia” foi acompanhado por uma motocicleta, com dois pistoleiros fortemente armados.

Os assassinos se aproximaram do veículo em movimento e crivaram Clebson Vogel de bala. Desde a data da execução, o nome dos envolvidos segue um mistério. Quem tiver alguma informação sobre a localização dos assassinos de “Cléber Sapucaia” e queira receber a recompensa, deverá realizar contato através do telefone (93) 98403-5213 (Whatsapp).​​