Empresários oferecem R$ 25 mil a quem localizar homem que matou cão a pauladas em Itaituba

Empresários e Organizações Não Governamentais que apoiam a causa animal em Itaituba, no sudoeste paraense, e outros estados brasileiros oferecem recompensa de até R$ 25 mil para quem ajudar a localizar um homem identificado como “Paulão”, suspeito de matar a chutes e pauladas um cachorro, na comunidade de São Benedito, estrada de Barreiras, zona rural do município.

A ação criminosa ocorreu no último dia 29 de março, mas a denúncia só foi realizada na última segunda-feira (4), depois que o vídeo do caso viralizou nas redes sociais. A Polícia Civil esteve no local da ocorrência, mas o homem conseguiu fugir. A partir disso os empresários e as organizações resolveram se unir para auxiliar as autoridades policiais a localizar o paradeiro do criminoso.

A pessoa que ajudar com a informação exata poderá receber a quantia de R$ 25 mil, oferecidos por empresários e parceiros do projeto paulista “Anjinhos das Ruas”. Os valores serão arrecadados pela ONG “O Sol Nasce Para Todos” e repassados ao denunciante.

Para denunciar, basta ligar para os números da Polícia Militar (190) ou do Disque-Denúncia (181).