Vídeo: Policial agride mulher com soco e é afastado

A Polícia Militar do Pará (PMPA) informou nesta terça-feira (25) que já identificou e afastou o policial militar que agrediu com um soco uma mulher, em Vitória do Xingu, sudoeste do estado, no último final de semana. A mulher filmava uma abordagem policial a um grupo de jovens que consumia bebida alcoólica num ponto da cidade, que se encontra em bandeiramento amarelo (risco intermediário de contaminação pela Covid-19). A filmagem, no momento da operação de fiscalização para conter o avanço do novo coronavírus, teria incomodado a guarnição e motivado a agressão.

O promotor de Justiça Militar do Ministério Público do Pará, Armando Brasil, disse que tomou conhecimento do caso através das redes sociais e, imediatamente, determinou que as providências sejam tomadas pela Corregedoria Geral da Polícia Militar. “As imagens da covardia deste policial são muito claras. Estamos determinando que seja instaurado um inquérito policial militar e conselho de disciplina contra esses PMs, que podem até ser expulsos. A Corregedoria vai ter que agir no sentido de punir os agentes, inclusive o policial que aparece no vídeo e não faz nada, porque isso é omissão”, falou.

“Há clareza de que houve abuso de autoridade e lesão corporal”, completou o promotor, ao reforçar que o afastamento dos policiais e a identificação das vítimas e testemunhas são necessários para o êxito das investigações e tomada de medidas cabíveis.

Em nota, a Polícia Militar disse que lamenta o ocorrido e não compactua com desvio de conduta comprovado.