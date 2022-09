Vítimas de trabalho escravo e tortura são resgatadas em comunidade no Pará

Um grupo de pelo menos cinco pessoas é acusado de associação criminosa e submissão de pessoas a trabalho escravo e tortura na Comunidade São Lucas, município de Baião, nordeste do Pará. Adultos, crianças e adolescentes estão entre as vítimas. Grupo agia na comunidade desde 1997. Em julho deste ano, as vítimas foram resgatadas, mas o caso só foi divulgado na segunda-feira (19), pelo Ministério Público do Trabalho (MPT).

De acordo com o Ministério Público Federal (MPF), em nota enviada à redação integrada de O Liberal, o órgão denunciou cinco pessoas ligadas à Comunidade São Lucas ainda em julho deste ano. Elas foram acusadas pelos crimes de submissão a trabalho escravo e tortura, tendo como agravante o fato de terem sido cometidos contra crianças ou adolescentes e a formação de associação criminosa para o cometimento da prática.

VEJA MAIS

As investigações dão conta de que o grupo agia há 25 anos, desde 1997, reduzindo diversas pessoas à condição análoga à de escravo. Nem mesmo crianças e adolescentes eram poupadas de trabalhos forçados, jornada exaustiva e condições degradantes. As vítimas eram exploradas em um estabelecimento conhecido como “Mesa de Bar”, em Tucuruí, e na Comunidade São Lucas, em Baião.

Segundo a denúncia, nesse período, os acusados também praticavam intensa violência física e mental contra as pessoas, "como forma de aplicar castigo pessoal e medida de caráter preventivo, utilizando violência e grave ameaça", diz o MPF.

O MPF diz também que, ainda em julho, a Justiça transformou os acusados em réus.