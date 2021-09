Vítima de atentado a tiros morre após dois dias de internação em Tailândia

Morreu na manhã da segunda-feira (20) o paciente identificado como Walmir Cunha Coutinho, de 48 anos, que deu entrada no Hospital Geral de Tailândia (HGT) no último dia 17, após sofrer um atentado a tiros em um estabelecimento comercial do município. As informações são do Portal Tailândia.

De acordo com a polícia, a vítima estava em uma distribuidora de bebidas da cidade reunidos com amigos quando um carro se aproximou e parou. Um homem desconhecido desceu do veículo e efetuou três disparos contra Walmir, um deles o atingiu na cabeça. Ele foi socorrido e levado às pressas para o Hospital Geral.

Policiais civis e militares fizeram incursões para tentar identificar e localizar o autor do crime, mas até o momento ninguém foi preso. A motivação para o atentado também é um mistério tanto para a família quanto para amigos de Walmir.

O que se sabe é que a vítima trabalhava em uma fazenda da região, mas, somente as investigações poderão apontar se o crime tem relação com as atividades desempenhadas por ele.