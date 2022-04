Vítima de acidente com caminhão na BR-163 no Mato Grosso será sepultado no Pará

De acordo com informações do serviço funerário, em Parauapebas, o corpo de Nicolas Henrique Pereira Oliviera, de 23 anos, está sendo transladado do MatoGrsso para o município de Parauapebas, no Pará. A previsão é de que chegue neste domingo (3). O sepultamento do rapaz está marcado para 17h. As informações são do site Folha do Progresso.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que o jovem morreu na madrugada de sábado (2), no acidente na BR-163, nas proximidades do bairro São Cristóvão.

Nicolas Oliveira dirigia um VW Fox, quando colidiu com a traseira do Ford F600. O Boletim de Ocorrência (B.O.) descreve que o condutor do caminhão - atingido na traseira - e a esposa dele estavam retornando de uma área rural, onde o homem prestava serviços, quando o Fox colidiu com a traseira do veículo. Nenhum dos ocupantes do Ford se feriu.

A Polícia Rodoviária Federal isolou a área do acidente e a concessionária que administra a via. A PRF acionou, ainda, a Polícia Civil e Perícia Oficial e Identificação Técnica para análisar o ocorrido.

A BR-163 é uma rodovia federal, com 3.579 km de extensão total. Em seu trecho principal, ela liga os municípios de Tenente Portela, no Rio Grande do Sul, a Santarém, no Pará, existindo ainda um trecho complementar localizado entre as cidades de Oriximiná e Óbidos, ambas também no Pará.