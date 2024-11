Violência psicológica: Suspeito de xingar e ameaçar a ex é preso em Abaetetuba

Um homem que não teve identidade revelada foi preso na quarta-feira (13/11) pelo crime de violência psicológica. Segundo a Polícia Civil, responsável pela prisão por meio da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM) e a Delegacia Especializada no Atendimento à Criança e ao Adolescente (DEACA), o suspeito foi localizado no Ramal do Palhau, em Abaetetuba, no nordeste paraense.

A equipe policial foi acionada por meio de uma denúncia anônima, mencionando que um homem havia puxado com força o braço esque​rdo da ex-companheira, proferindo xingamentos e ameaçando queimar os objetos pessoais dela.

Diante disso, os policiais civis iniciaram as diligências e localizaram o indivíduo, que foi conduzido até a Delegacia de Polícia Civil e transferido para o Sistema Penitenciário, onde ficará à disposição do Poder Judiciário.