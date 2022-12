Violência contra a mulher: vídeo mostra homem agredindo ex-namorada em Mãe do Rio

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um homem agredindo uma mulher. A agressão ocorreu em Mãe do Rio, no nordeste do Pará, na madrugada de domingo (28).

Segundo as primeiras informações, agressor e vítima são ex-namorados. A mulher conversava com um homem, que estava em uma motocicleta, quando chega o agressor, também de moto.

E ele começa a agredir a mulher. O outro homem tenta impedir, e o agressor começa a agredir os dois. Depois, em outro vídeo, aparece a mulher e o agressor, que está sentado na moto dele. Eles começam a discutir.

A mulher bate no rosto dele. Ele revida com força. Ela se afasta e ele vai atrás dela. O homem pega algo no chão (seriam as botas da mulher, pois ela vinha de uma cavalgada em outro município) e começa a bater nela.

Ele a puxa pelos cabelos, derrubando-a no chão. O caso foi registrado na Polícia Civil. A Redação Integrada solicitou um posicionamento da Polícia Civil, e aguarda retorno.