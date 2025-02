Vinte e duas pessoas são feitas reféns no antigo Lixão do Aurá, em Ananindeua

Vinte e duas pessoas foram feitas reféns por homens armados na área do antigo Lixão do Aurá, em Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém, na tarde desta terça-feira (25/02). O ataque aconteceu em uma das bases operacionais da Ciclus Amazônia, empresa responsável pela gestão de resíduos sólidos da capital paraense.

Segundo a empresa, os reféns foram vítimas de agressões físicas e psicológicas, e um deles precisou ser hospitalizado. Além disso, pertences pessoais das vítimas, como celulares, foram roubados pelos suspeitos.

Por meio de um comunicado oficial, a Ciclus Amazônia afirmou que está prestando atendimento médico e psicológico aos funcionários afetados e que avalia a continuidade das operações no local. "A Ciclus Amazônia mantém o compromisso inegociável com a saúde e segurança de seus colaboradores e desde o início da sua operação no Aurá tem buscado apoio das autoridades para garantir condições adequadas e seguras de trabalho", diz a nota.

A empresa também adiantou que avalia a continuidade das operações na base do Aurá. "A Ciclus Amazônia presta atendimento médico e psicológico integral aos seus colaboradores que direta e indiretamente foram afetados pelo ocorrido e informa que avalia a continuidade das operações no local (Aurá) mediante a garantia de atendimento aos padrões adequados de saúde e segurança pelas autoridades competentes", declarou a empresa por meio de nota.

A Polícia Civil informou, também por meio de nota, que o caso é investigado pela Divisão de Repressão e Combate ao Crime Organizado (DRCO). As vítimas estão sendo ouvidas e equipes trabalham para identificar e localizar os envolvidos no crime.