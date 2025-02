Prefeitura de Belém herda dívida de R$ 284 milhões deixada pela gestão anterior

A Prefeitura de Belém revelou, nesta segunda-feira (24), que a gestão anterior deixou uma dívida total de R$ 284.136.055,02, sendo que R$ 96 milhões referem-se ao contrato vigente com a empresa Ciclus, responsável pela coleta de resíduos sólidos e limpeza urbana. Em coletiva de imprensa realizada pela Secretaria de Zeladoria e Conservação Urbana (Sezel), a titular da pasta, Thayta Martins, destacou que o passivo acumulado entre 2021 e 2024 tem dificultado a manutenção de serviços essenciais.

"Identificamos que 79% desse montante está diretamente ligado à limpeza urbana e ao tratamento de resíduos sólidos. Apenas com a Ciclus, herdamos R$ 96 milhões, valor que já está sendo negociado judicialmente. Nossa prioridade é garantir que esse serviço essencial não sofra interrupções", afirmou a secretária.

A atual gestão já efetuou o pagamento de R$ 32 milhões à empresa, cobrindo parte da dívida referente ao último trimestre de 2024. No entanto, parcelas referentes aos meses de novembro e dezembro do ano passado continuam em aberto.

A secretária destacou que a dívida milionária da prefeitura tem origem em um contrato firmado pela gestão anterior, com previsão de pagamento mensal de R$ 30 milhões por um período de 30 anos. Segundo Martins, nenhuma das parcelas foi quitada, e o valor acordado excede a arrecadação municipal no IPTU destinada à limpeza urbana.

Titular da Sezel, Thayta Martins, durante coletiva de imprensa realizada nesta segunda (24) (Cristino Martins / O Liberal)

"A gente precisa de fato, nesse momento, organizar a saúde financeira da secretaria para que a gente consiga honrar esses pagamentos. Mas é nítido que isso deveria ter sido feito anteriormente”, explicou.

Aterro sanitário e futuro da coleta

Outro ponto crítico destacado pela Sezel é a situação do aterro sanitário da Guamá, localizado em Marituba, que está próximo do fim de sua vida útil. No início do contrato, a Ciclus se comprometeu a construir um novo aterro em Acará, mas, segundo a prefeitura, até o momento não há um processo formal de licenciamento ambiental para essa obra.

"Estamos acompanhando de perto essa situação junto à Secretaria de Meio Ambiente [Semas]. O aterro de Guamá pode operar até o segundo trimestre de 2025", destacou Martins.

A prefeitura tem realizado reuniões semanais para avaliar alternativas para a destinação do lixo da capital, buscando um modelo sustentável para os próximos anos.

Impactos no dia a dia e ações emergenciais

Mesmo diante da dívida herdada, a secretária garantiu que a coleta de lixo urbano será mantida e que a prefeitura está priorizando a regularização dos pagamentos. No entanto, a crise financeira tem dificultado a aquisição de novos equipamentos e a realização de serviços como tapa-buracos e drenagem, também afetados por débitos da gestão passada.

"Sabemos que a cidade está enfrentando dificuldades em várias frentes, como vias esburacadas e drenagem comprometida. Essas pendências somam 18% do passivo total da secretaria. Já temos equipes atuando e vamos ampliar os trabalhos assim que houver disponibilidade financeira para isso", declarou a titular da Sezel.

A prefeitura também está em negociação para reforçar o convênio com cooperativas de reciclagem, garantindo investimentos na coleta seletiva e na destinação correta dos resíduos.

"Nos próximos 10 dias, apresentaremos um novo cronograma de quitação à Ciclus, buscando garantir a continuidade da coleta sem comprometer o orçamento do município", concluiu Martins.

A Redação Integrada de O LIBERAL entrou em contato com o ex-prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, para esclarecer os pontos apresentados pela atual gestão municipal e aguarda um retorno.

Prestação de Contas da Prefeitura de Belém (2021-2024)

📌 Dívida total herdada da gestão anterior: R$ 284.137.055,02

🔹 Principais áreas afetadas:

- 🗑️ Manejo de resíduos sólidos e limpeza urbana: R$ 223,8 milhões (79% da dívida total)

- 🚧 Drenagem, pavimentação asfáltica e tapa-buraco: R$ 52,1 milhões

- 🌊 Manutenção dos sistemas de macro e microdrenagem: R$ 7,1 milhões

- 🚶‍♂️ Pontes de veículos e passarelas para pedestres: R$ 1,06 milhão

📌 Dívida específica com a empresa Ciclus (limpeza urbana): R$ 96 milhões

- 🏛️ Dívida negociada judicialmente para evitar interrupção dos serviços essenciais

- ✅ R$ 32,6 milhões já pagos pela atual gestão

📌 Problemas identificados no contrato da Ciclus:

- ✍️ Contrato de 30 anos firmado na gestão anterior

- 💰 Parcelas mensais de R$ 30 milhões não pagas

- 📉 Arrecadação da taxa de resíduos pelo IPTU não cobre os custos do contrato

📌 Aterro Sanitário e futuro da coleta de lixo:

- 🗑️ Aterro de Guamá (Marituba) próximo do fim da vida útil

- 🏗️ Ciclus prometeu novo aterro em Acará, mas não há licenciamento ambiental

- 🔎 Prefeitura realiza reuniões semanais com a SEMA para buscar alternativas

📌 Impactos da dívida na cidade:

- 🚛 Serviço de limpeza urbana mantido, mas com dificuldades operacionais

- 🏗️ Dificuldades na aquisição de equipamentos e ampliação da operação tapa-buraco

- ⚠️ Déficit na drenagem e pavimentação afeta a infraestrutura da cidade

📌 Ações da Prefeitura para mitigar os impactos:

- 🤝 Negociação judicial para pagamento da dívida com a Ciclus

- 📅 Novo cronograma de pagamento será apresentado nos próximos 10 dias

- 🏭 Convênio com Itaipu para requalificação de galpões destinados a cooperativas de reciclagem

- 🚧 Ampliação da operação tapa-buraco e melhorias na drenagem urbana